Сильная головная боль может указывать на инсульт

Какие еще признаки говорят о катастрофе

Понимание симптоматики инсульта и оказание своевременной помощи пострадавшему позволяет сохранить жизнь человека и предотвратить развитие серьезных осложнений.

Признаки инсульта:

• односторонняя слабость или паралич, особенно в руке, ноге или лице;

• человек говорит с трудом или его речь является нечеткой;

• внезапная потеря зрения или двоение в глазах;

• необъяснимое головокружение или утрата равновесия;

• сильная головная боль без видимой причины.

«Даже несколько минут могут иметь решающее значение, поэтому помните, что первая помощь должна быть предоставлена незамедлительно. Быстрая реакция может уменьшить возможные последствия и повысить шансы на полное восстановление», — отмечают специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

При подозрении на инсульт у человека нужно сразу вызвать скорую помощь, при этом важно сохранять спокойствие и рассказать диспетчеру обо всех симптомах у больного. Пока будут ехать медики, помогите пострадавшему сесть или лечь в удобное положение и убедитесь, что его одежда не стесняет дыхание или кровообращение. Обеспечьте в помещение доступ свежего воздуха.