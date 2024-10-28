Шторка в ванной может быть губительна для иммунитета

Как часто необходимо ее менять

Шторка в ванной предотвращает разбрызгивание воды и помогает поддерживать чистоту в комнате, но со временем она становится источником загрязнений и бактерий.

«Влажная и теплая среда в складках шторки является благоприятной для роста бактерий и плесневых грибов. Вдыхая их споры во время гигиенических процедур, человек вредит своему иммунитету, ослабляя защитные силы организма», — предупреждают микробиологи.

После мытья шторку нужно хорошо распрямлять, чтобы она просохла, а также осуществлять ее регулярную замену — минимум раз в год. Если ванная комната активно используется несколькими членами семьи и тем более когда в ванной недостаточная вентиляция, новую шторку советуют вешать каждые шесть или даже три месяца.

Если вы заметили пятна, плесень или неприятный запах — это явный признак того, что нужно снимать шторку, даже если прошло меньше времени с момента последней замены.