Шпинат — чрезвычайно полезный листовой овощ, который заслуживает особого места в здоровом рационе. Шпинат можно добавлять в различные блюда: смузи, салаты, омлеты и запеканки, супы и соусы.
Шпинат обеспечивает организм:
• витамином A — нужен для сохранения здоровья кожи и зрения;
• витамином C — мощный антиоксидант, укрепляющий иммунную систему;
• витаминами группы B — играют важную роль в обмене веществ и поддержании энергетического уровня;
• витамином K — важен для свертывания крови и состояния костей;
• железом — необходимо для образования красных кровяных клеток и предотвращения анемии;
• кальцием — способствует укреплению костей и зубов;
• магнием — участвует в свыше чем 300 биохимических реакциях организма;
• антиоксидантами — флавоноиды и каротиноиды помогают защищать клетки от повреждений, связанных со старением и различными заболеваниями;
• клетчаткой — улучшает пищеварение, поддерживает нормальный уровень сахара в крови и создает чувство насыщения.
Порция шпината составляет 100 граммов, но есть листовой овощ каждый день не нужно, а людям с заболеваниями почек и органов ЖКТ употреблять продукт следует с осторожностью. Стоит учесть, что у некоторых может быть аллергия на шпинат.