Шпинат полезен для крови и костей

Как еще продукт помогает здоровью

Шпинат — чрезвычайно полезный листовой овощ, который заслуживает особого места в здоровом рационе. Шпинат можно добавлять в различные блюда: смузи, салаты, омлеты и запеканки, супы и соусы.

Шпинат обеспечивает организм:

• витамином A — нужен для сохранения здоровья кожи и зрения;

• витамином C — мощный антиоксидант, укрепляющий иммунную систему;

• витаминами группы B — играют важную роль в обмене веществ и поддержании энергетического уровня;

• витамином K — важен для свертывания крови и состояния костей;

• железом — необходимо для образования красных кровяных клеток и предотвращения анемии;

• кальцием — способствует укреплению костей и зубов;

• магнием — участвует в свыше чем 300 биохимических реакциях организма;

• антиоксидантами — флавоноиды и каротиноиды помогают защищать клетки от повреждений, связанных со старением и различными заболеваниями;

• клетчаткой — улучшает пищеварение, поддерживает нормальный уровень сахара в крови и создает чувство насыщения.

Порция шпината составляет 100 граммов, но есть листовой овощ каждый день не нужно, а людям с заболеваниями почек и органов ЖКТ употреблять продукт следует с осторожностью. Стоит учесть, что у некоторых может быть аллергия на шпинат.