Шейным хрустом можно повредить артерии

Злоупотребление подвижностью шеи является опасным

В следующий раз, когда вам захочется размять шею и даже похрустеть ею, совершая вращательные движения, будьте осторожны: при излишней подвижности этой части тела есть риски серьезных повреждений.

«Шейные позвонки снабжены артериями и венами, обеспечивающими поступление кислорода в мозг. От постоянного хруста шеей эти сосуды повреждаются», — информируют ангиохирурги.

Кроме этого, от хруста ухудшается состояние позвонков: происходит изнашивание суставов и чрезмерное растяжение связок.

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