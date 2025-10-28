Шестидневка может довести человека до нервного срыва

Для многих людей является стрессом дополнительный рабочий день

Люди, работающие на протяжении длительного времени по пять дней в неделю, отличаются сформированными привычками и налаженными биоритмами, потому еще один трудовой день становится для них стрессовым фактором.

«Человеку на пятидневке свойственно „выдыхать“ в пятницу вечером, расслабляться и планировать выходные, а рабочая суббота приводит к своеобразной „поломке настроек“, потому вероятность раздражения и нервного срыва возрастает. Особенно рискуют своим состоянием люди с хроническими патологиями здоровья», — говорят психиатры.

Чтобы снизить стресс от предстоящей активной субботы, максимальную продуктивность следует выдать в первой половине недели, а вторую отвести на совершенствование деталей и подведение итогов. Еще не стоит загружать себя в продленную рабочую неделю излишними задачами. Если что-то можно отложить, то лучше заняться этим в выходные дни. А в будни важно заботиться о качестве своего сна: недосып серьезно влияет на самочувствие, выносливость и концентрацию. Воскресенье после шестидневки желательно полностью посвятить расслаблению и отдыху.

