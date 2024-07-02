Шесть способов побороть тревогу

Какие симптомы указывают на тревожное расстройство

Вы беспокойны и напряжены из-за того, что в жизни что-то идет не по плану, а может, вовсе нервничаете без явной на то причины? Живете в постоянном страхе за себя и родных? Стресс сковывает, вы не можете расслабиться? Работоспособность снижена, а сконцентрироваться никак не получается? Вы раздражительны? Плюс ко всему страдаете от повышенной потливости, учащенного сердцебиения и дыхания, ощущения, будто вам делается дурно? Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что у вас тревожное расстройство.

Как унять тревогу:

• если новостные сообщения вас нервируют, старайтесь не вникать в них;

• проводите больше времени с близкими и своими питомцами и желательно выбирайтесь на природу;

• занимайтесь физической активностью регулярно — это минимизирует стресс;

• путешествуйте — даже поездка на выходные в соседний город позволит сменить обстановку и перезагрузиться;

• разнообразьте жизнь приятным досугом — театром, концертами, фестивалями, выставками;

• принимайте добавки, направленные на тонизирование нервной системы, но согласуйте их с врачом.

Если самопомощь не дает результата, обратитесь к специалисту, иногда требуется оказать себе медикаментозную поддержку и пройти несколько сеансов психотерапии.