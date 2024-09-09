Шесть составляющих крепкого иммунитета

И какие продукты подрывают защиту организма

Климатическая осень на Урале уже наступила, и по традиции ее сопровождают такие неприятные спутники, как простуда и грипп, поэтому сейчас организм нуждается в особой защите.

«Готовить иммунитет ко всем напастям холодного времени года стоит заранее, и усилить защиту организма можно подручными средствами. Существует шесть основных составляющих крепкой иммунной системы», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Что нужно организму осенью:

• еда. Питание всегда должно быть сбалансированным, а конкретно осенью не обойтись без цитрусовых, чеснока, имбиря, йогурта, орехов и семян;

• вода. Достаточная гидратация помогает поддерживать все системы организма, включая иммунную;

• режим дня. Стабильный график сна и бодрствования позволяет организму восстанавливаться, а значит, быть крепче;

• гигиена. Регулярное мытье рук с мылом предотвращает распространение вирусов;

• эфирные масла. Например, масло чайного дерева или лавандовое имеют антисептический эффект. Их допустимо использовать не только в аромалампе, но и на запястьях при отсутствии аллергии;

• позитивное мышление. Психоэмоциональное состояние очень важно для здоровья. Настрой на благополучие и поддержка близких значительно повышают устойчивость перед болезнями.

«Чтобы не болеть, также не стоит налегать на продукты, подрывающие иммунитет. Речь о фруктовых и овощных соках из магазина, сладкой газировке, консервах, переработанном и жирном мясе, белом хлебе», — сообщает врач.

И конечно, не следует согреваться или лечиться при помощи алкоголя. Такие напитки вызывают проблемы с терморегуляцией, нарушают потоотделение и еще имеют массу нежелательных последствий для здоровья.