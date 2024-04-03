Шесть критериев патологического страха у ребенка

Как понять, что тревожность чада возросла

Врачи отмечают, что количество тревожных детей в современном обществе увеличивается и одной из главных причин тому может быть информационный невроз.

«Начинается информационный невроз у взрослых, а отражается на детях. Негативная и запутанная информация, родители, не выпускающие телефонов из рук, бабушки и дедушки, не отрывающиеся от телевизора, провоцируют каждый день новые страхи и тревоги. Важно понять: страх у вашего ребенка нормальный — естественная для разных возрастов боязнь темноты, расставания с родителями, сверхъестественного — или патологический», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Что указывает на патологический страх:

• чрезмерная интенсивность — страхи случаются часто и непривычно ярко;

• необычное содержание — раньше это ребенка не беспокоило;

• неадекватность ситуаций;

• хронизация страха — он бывает в определенные промежутки, например перед сном или ночью, при пробуждении, в воде;

• отсутствие возможности самостоятельного преодоления страха;

• существенные изменения образа жизни ребенка из-за страха.

«Чтобы помочь ребенку, нужно начать с себя. Контролируйте свои эмоции и поведение. В случае со старшими детьми родители могут называть чувства прямо, спрашивать об источниках тревоги. С младшими можно и нужно говорить о тревогах через „посредников“, поинтересовавшись: „Что беспокоит твоего мишку?“ например», — сообщает доктор.

Никогда нельзя осуждать страхи ребенка и использовать аргументы типа «Ты же мужик!» — это никак не поможет справиться с тревогой. Не смейтесь над страхами ребенка и не пытайтесь его «расшевелить и развеселить». Если не справляетесь собственными силами, обратитесь к специалисту.

Особую важность имеют тактильные контакты — увы, их роль в снятии тревожности часто недооценивают. Однако если мама перед сном обняла ребенка и подержала за ручку, ситуация становится лучше, а малыш счастливее.