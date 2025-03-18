Шепот садит голосовые связки

При отсутствии возможности говорить нормально лучше молчать

Когда голос садится, болит горло или просто хочется что-то тихо сказать, человек может перейти на шепот. Некоторые считают, что так голосовому аппарату будет легче, на самом же деле шепот очень вредит связкам и, когда вы не можете говорить в полный голос, лучше вообще молчать.

«Когда мы говорим шепотом, наши голосовые связки работают иначе, чем при обычной речи. В норме голосовые связки вибрируют и создают звук, обеспечивая естественное рассеивание нагрузки. При шепоте связки не вибрируют должным образом, что приводит к их напряжению», — предупреждают фониатры.

Чтобы произнести звук шепотом, мышцы, отвечающие за контроль голосовых связок, должны работать интенсивнее. Это создает дополнительное напряжение, что чревато утомлением и даже травмами.





Многие люди не осознают, что шептание требует другой техники дыхания и артикуляции, потому при неумелости повышаются риски повреждения голосовых связок.

«Шепот способствует сухости гортани и увеличивает раздражение голосовых связок, особенно если говорить шепотом долго. Шепот способен вызвать охриплость или даже временную потерю голоса», — отмечают врачи.

При шепоте мышцы горла и шеи находятся в постоянном напряжении, что мешает их естественному расслаблению. Это даже может послужить причиной развития хронических проблем с голосом.

Если вам нужно говорить тихо, старайтесь использовать нормальный голос, но с пониженной громкостью и не забывайте делать перерывы, чтобы обеспечить голосовым связкам отдых.