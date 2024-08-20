Сестры улучшают психическое здоровье

Девочки помогают развитию положительных качеств у родственников

В новом исследовании ученые выявили важность наличия сестер для ментального благополучия человека. К анализу привлекли свыше четырехсот семей, где растут минимум двое детей. Оказалось, что те, у кого есть сестры, обладают более крепкой психикой.

«Маленьким сестрам удается развивать у старших детей альтруизм и сочувствие, что благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии и способности детей давать заботу своим близким», — говорится в исследовании.

Представители науки убеждены в значимости семейных связей и их воздействии на то, как развивается личность. Отношениями с сиблингами (родными братьями и сестрами) формируется эмоциональная грамотность и укрепляется психическое здоровье в течение всей жизни человека.