Серьезным осложнением хламидиоза может быть болезнь Рейтера

Патология поражает суставы, глаза, кожу и половые органы

Хламидиоз — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путем. Возбудителем является бактерия Chlamydia trachomatis (хламидия). Первый симптом, из-за которого люди начинают подозревать у себя хламидиоз, — зуд в паховой области. Однако раздражение в этой части относится также к проявлению дерматита, паховой эпидермофитии — грибкового поражения кожи или сахарного диабета.

«При появлении зуда в паху нужно сразу проконсультироваться с врачом. Главным же признаком хламидиоза становятся выделения, обычно гнойные, из половых путей и неприятные ощущения при мочеиспускании, но чаще всего эта инфекция протекает без симптомов и в хронической форме», — говорит дерматовенеролог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Александр Пешков.

Поэтому, проходить регулярный медицинский осмотр важно и при отсутствии каких-либо жалоб. Хламидиоз дает множество осложнений, и самое серьезное из них — болезнь Рейтера, которая поражает суставы, глаза и предстательную железу у мужчин. Хламидиоз способен вызывать и бесплодие, и воспалительные заболевания органов малого таза.

Лечение хламидиоза достаточно продолжительное, только прием антибиотиков занимает до 20 дней. Параллельно с этим назначаются вспомогательные медикаменты: иммунотропные, препараты, нормализующие кишечную флору, — так как длительная антибиотикотерапия губительно на ней сказывается. Проводятся также местные процедуры непосредственно в очаге инфекции и физиолечение.

