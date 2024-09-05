Сердце долгожителей склонно к медленному старению

Какие показатели на это могут влиять

С годами сердцу человека свойственно терять эластичность тканей, из-за чего орган лишается былой сократительной способности. Это естественный процесс, ведь миокард, как и любая мышца, подвергается возрастным изменениям.

Поэтому старость сопряжена с неспособностью людей ходить, а тем более бегать, как в молодости. А еще в преклонном возрасте чаще неожиданно появляется ухудшение самочувствия в виде головокружений, слабости, скачков давления, обмороков. Эти признаки указывают на негативные изменения электросистемы сердца, отвечающей за качество ритма.

«Электрическим клеткам свойственно гибнуть на фоне возрастных трансформаций, что приводит к слабости синусового узла, дающего сердцу электрический импульс. Так сердечный ритм сопровождается паузами, при которых может случиться потеря сознания», — объясняют кардиологи.

Медики установили, что у долгожителей — тех, кто отметил 90-летие и прожил еще больше, — сердце старится таким же образом, как и у других людей, но процесс этот течет неторопливо, порой разница доходит до 30 лет, то есть в 90 сердце может быть как у человека 60 лет.

Специалисты считают, что благоприятно отражаются на «сердечном» долгожительстве отсутствующие проблемы с лишним весом, а также важные показатели, находящиеся в пределах нормы, — речь о глюкозе, холестерине и артериальном давлении.

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