Семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость

Часто люди неправильно употребляют продукт

Ставшие популярным продуктом и в какой-то мере даже суперфудом, семена чиа, помимо пользы, могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до острой кишечной непроходимости.

«Главная опасность исходит от семян чиа, потребляемых сухими, без добавления необходимого объема жидкости. Семена способны спровоцировать неприятные симптомы в виде вздутия, газообразования, запора или диареи. В пищеварительном тракте начинается активное впитывание влаги семенами и последующее их разбухание, что в худшем случае оборачивается кишечной непроходимостью», — говорят диетологи.

Важно понимать, что семена — это не основной продукт питания, они являются лишь добавкой к пище, потому в сутки нужно ограничиваться порцией в одну столовую ложку.

Максимальная польза будет получена при условии правильной подготовки чиа для еды. Цельные семена пройдут по желудочно-кишечному тракту в непереваренном виде, потому их стоит измельчить перед тем, как добавить в блюдо. Важно, что в измельченном виде семена не хранят, а сразу съедают.

