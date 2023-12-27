Семь главных продуктов долголетия

Их следует включить в меню на регулярной основе

От правильного питания зависит состояние здоровья человека, его физическая форма, настроение и даже продолжительность жизни — некоторые продукты вообще относятся к пище долголетия.

Чем нужно разнообразить меню:

• гречкой — в ней много клетчатки, витаминов и минералов. Она питательна и низкокалорийна. Гречка особенно полезна людям с анемией, патологиями сердца и сосудов, а также пациентам в послеоперационный период;

• оливковым маслом — это источник омега-3 и омега-9 полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, оно полезно для кровеносных сосудов, положительно влияет на пищеварительную систему;

• грецкими орехами — богаты цинком, железом, магнием, калием, йодом, ненасыщенными жирными кислотами. В орехах нуждаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и атеросклерозом;

• кисломолочными продуктами — они нормализуют пищеварительные процессы, делают кости крепкими, способствуют улучшению обмена веществ, укрепляют иммунную систему, благотворно отражаются на кишечном микробиоме;

• тыквенными семечками — в них достаточно клетчатки, стимулирующей пищеварительную деятельность и ускоряющей метаболизм. Продукт является полезным перекусом;

• рыбой и морепродуктами — за счет омега-3 в их составе оздоравливается сердечно-сосудистая система, снижаются риски таких патологий, как атеросклероз, инфаркт, инсульт, гипертония. Наличие йода в пище способствует функционированию щитовидной железы и нервной системы. Эти продукты усваиваются лучше мясных;

• овощами — медики рекомендуют, чтобы 60% объема потребляемой пищи в рационе человека составляли именно овощи. Они активируют пищеварительные процессы, приводят к норме показатели холестерина, устраняют отеки и помогают снизить массу тела.