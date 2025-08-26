Секрет молодости миллениалов раскрыт

Хорошо выглядеть им помогают две вещи

Миллениалы, они же поколение Y, — это люди, рожденные в период с начала 1980-х до середины 1990-х годов. Многие отмечают, что миллениалам удается выглядеть намного лучше, чем их ровесникам из предыдущих поколений. В чем же их секрет?

Дерматологами определена причина моложавости миллениалов. Дело в том, что это поколение иначе взглянуло на индустрию красоты. Эти люди живо интересуются косметологией и хорошо к ней относятся, пользуясь современными возможностями, направленными на сохранение внешности.

Психологами тоже найден ответ, почему же миллениалы так привлекательны. Оказывается, многие из этих людей имеют оптимистичный взгляд на мир, то есть залогом их молодости является позитив.

«Будучи подростками, миллениалы верили в светлое будущее больше, чем представители предшествующих поколений. Они также отличаются завышенными ожиданиями от жизни и предъявляют больше требований к миру», — объясняют специалисты.

То есть больше хотят — больше получают, желают сохранить молодость и остаются «свеженькими».

