Сдерживание чихания ведет к сердечной недостаточности

При этом в организме повышается давление

Чихание — это естественный защитный рефлекс организма, который помогает очистить носовые проходы и дыхательные пути от пыли, аллергенов, бактерий и вирусов. Многие часто пытаются подавить чихание, чтобы не беспокоить окружающих, но врачи предостерегают от излишней деликатности: сдерживание чихания имеет негативные последствия для здоровья.

«Запертым воздухом создается гидравлический удар в носоглотке, что вызывает сначала растяжение, а затем и разрыв мелких сосудов и слизистых оболочек. Еще от неправильного чихания могут пострадать уши, когда у образовавшегося давления нет возможности выйти наружу, оно начинает перемещаться по евстахиевой трубе и бить в область среднего уха, что опасно травмированием барабанной перепонки и даже ее разрывом, а еще кровоизлиянием или отечностью», — предупреждают оториноларингологи.

Сильное напряжение при попытке удержать чихание повреждает слизистые, приводя к микроразрывам, что оборачивается першением в горле, кровоизлияниями, а иногда и трещиной в носовой перегородке.





Чихание — это механизм, позволяющий избавиться от патогенов. Сдерживая его, вы препятствуете выведению вредных микроорганизмов, что способствует их распространению внутри организма или увеличивает вероятность осложнений.

«Сдерживание чихания провоцирует кратковременное повышение внутриглазного, внутричерепного и кровяного давления, что при частом или сильном подавлении чревато головными болями, головокружением и более серьезными проблемами. Еще опаснее прохождение запертого воздуха к грудной клетке — это вызовет сдавливание сердца и нарушение кровообращения вплоть до острой сердечной недостаточности», — отмечают врачи.

Если хочется чихнуть, не надо сдерживаться, просто прикройте рот и нос салфеткой или локтем, чтобы снизить распространение микробов и защитить окружающих. После чихания обязательно вымойте руки, чтобы избежать передачи инфекции.