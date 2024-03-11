Сдерживание чихания способно привести к инсульту

Процесс проходит при большом давлении

Человек начинает чихать рефлекторно для защиты организма, происходит это от проникновения в носовую полость какого-то раздражителя. Чихание вызывается вирусом, бактерией, пыльцой, шерстью, пылью, песком и прочим. Также чихание часто возникает в ответ на резкий запах, табачный дым или яркий свет.

«Чиханием выводятся раздражающие факторы из носа. Если же не давать себе чихнуть, раздражители под давлением способны проникать в область среднего уха, что чревато развитием отита. Сдерживание также опасно повреждением барабанной перепонки или шейных позвонков, разрывом микрососудов глаз или носа, даже головы, то есть инсультом», — сообщают оториноларингологи.

Чихание подвергает дыхательные пути давлению в 30 раз большему, чем при тяжелых физических нагрузках. Скорость чиха, вырывающегося из носоглотки, достигает 150 км/час. Чихая, просто прикрывайте зону носа и рта, а вот сдерживать чих ни при каких обстоятельствах не рекомендуется.