Сдержать приступы бронхиальной астмы помогает ведение дневника

Заболевание важно взять под контроль

Бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей, которому присуще сужение бронхов, затруднение дыхания и повышенная чувствительность к различным раздражителям.

Основными провоцирующими болезнь факторами считаются:

• аллергены (пыльца растений, пыль, шерсть животных, плесень и другие);

• инфекционные заболевания. Вирусные инфекции дыхательных путей, особенно в детском возрасте, способны повысить риск развития астмы;

• профессиональные вредности, экологические факторы и пагубные привычки. Загрязнение воздуха, климатическая обстановка, табачный дым и химические вещества способствуют заболеванию;

• генетическая предрасположенность. Если у родителей есть астма или аллергии, вероятность формирования патологии у детей выше.





Симптомы бронхиальной астмы варьируются по степени выраженности и часто включают одышку или затрудненное дыхание, хрипящий или свистящий звук при дыхании, кашель, особенно ночью или рано утром, чувство сжатия в груди.

«Проявления усиливаются в определенных условиях. Например, при физической активности, холодной погоде, наличии аллергенов или контакте с резкими запахами. Также провокатором становится лишний вес», — говорят пульмонологи.

Лечение патологии направлено на контроль симптомов и предотвращение приступов. В ключевые методы терапии входят: ингаляционные кортикостероиды — основной класс лекарств для сдерживания воспаления в дыхательных путях; бронхолитики — препараты, которые помогают расслабить мышцы бронхов и облегчить дыхание; моноклональные антитела — используются при тяжелых формах астмы, воздействуют на специфические молекулы, участвующие в воспалительном процессе; антигистамины — помогают при аллергических реакциях, провоцирующих приступы.





Для профилактики приступов астмы важны:

• избегание триггеров. Определите и минимизируйте воздействие аллергенов и раздражителей (пыль, дым, сильные запахи);

• регулярный мониторинг состояния. Ведение дневника симптомов поможет выявить паттерны и предвестники приступов;

• применение медикаментов по назначению. Своевременное использование контролирующих препаратов может предотвратить обострения;

• иммунотерапия. В некоторых случаях может быть рекомендована аллергическая вакцинация, позволяющая снизить чувствительность к аллергенам;

• здоровый образ жизни. Правильное питание, подходящая физическая активность и отказ от курения положительно влияют на общее состояние здоровья и дыхательную функцию.