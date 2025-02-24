Сдайте эти анализы, если собираетесь поститься

Ослабленному организму будет сложно выдержать ограничения

До начала Великого поста, самого строгого и продолжительного, остается одна неделя. Всем, кто планирует поститься, рекомендуется проконсультироваться с врачом и сдать определенные анализы, чтобы оценить, справится ли организм с таким испытанием. Потому что при некоторых заболеваниях, а также при приеме определенных препаратов такие ограничения в питании могут быть нежелательны для здоровья.

Рекомендуется исследование:

• общего анализа крови + СОЭ — даст оценку общему состоянию организма: не испытываете ли вы инфекционной или бактериальной нагрузки, есть ли скрытый воспалительный процесс, определит концентрацию гемоглобина, наличие анемии, нехватку витаминов группы В;

• общего анализа мочи — врач увидит, как работает мочевыделительная система и почки;

• С-реактивного белка (СРБ) — выявляет скрытые воспалительные процессы, связанные с продолжительной инфекцией или иной патологией;

• общего белка, альбумина — по этим результатам удастся скорректировать питание, чтобы покрыть нехватку ценных элементов, в которых нуждается организм;

• кала (копрограмма) — информирует о работе всего желудочно-кишечного тракта и переваривающих способностях желудка и кишечника;

• УЗИ органов брюшной полости — оповестит врача о патологических процессах в печени пациента, желчном пузыре, поджелудочной железе и других органах.