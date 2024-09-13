Действие антибиотиков позволяет давать отпор бактериальным инфекциям, спасая человеческие жизни. Однако при неправильном использовании препаратов такого класса развивается ряд осложнений и даже антибиотикорезистентность, представляющая в сфере здравоохранения глобальную проблему, потому важно понимать, в каких случаях назначение антибиотиков оправданно, а когда лучше обходиться без них.
«Антибиотики используются в терапии инфекционных заболеваний, спровоцированных бактериями. Это, например, пневмония, бактериальный менингит, острый синусит, инфекции мочевыводящих путей или кожные. Антибиотики бывают прописаны с профилактической целью в послеоперационный период», — сообщают терапевты.
Если у больного подозревают сепсис, представляющий собой системный воспалительный ответ на инфекцию, антибиотики также должны быть даны как можно скорее для предотвращения тяжелых осложнений.
Распространенные ошибки в применении антибиотиков:
• самолечение. Одной из самых серьезных ошибок является прием антибиотиков без ведома врача. Это чревато неправильным выбором препарата и увеличением риска формирования устойчивости к антибиотикам;
• неполный курс лечения. Завершение курса антибиотиков до срока или прекращение приема при первых признаках улучшения может способствовать выживанию устойчивых бактерий, что в дальнейшем осложняет лечение;
• использование для борьбы с вирусами. Антибиотики неэффективны против вирусов, типа гриппа, простуды или COVID-19. Их не следует применять при этих заболеваниях, так как это не только не поможет, но и вызовет осложнения;
• несоблюдение рекомендаций по дозировке. Важно следовать предписаниям врача относительно дозы и частоты приема антибиотиков. Измененные дозировка или режим приема снижают эффективность лечения и увеличивают риск побочных явлений;
• обмен антибиотиками. Передача антибиотиков другим людям, даже если у них схожие симптомы, недопустима. Каждое лечение должно быть индивидуальным и основано на конкретной ситуации;
• неинформирование врача о состоянии здоровья. Несообщение врачу о наличии хронических заболеваний, аллергий или других принимаемых лекарствах может привести к назначению неподходящих антибиотиков и серьезным последствиям.