Самые частые ошибки при лечении антибиотиками

Такие препараты может назначать только врач

Действие антибиотиков позволяет давать отпор бактериальным инфекциям, спасая человеческие жизни. Однако при неправильном использовании препаратов такого класса развивается ряд осложнений и даже антибиотикорезистентность, представляющая в сфере здравоохранения глобальную проблему, потому важно понимать, в каких случаях назначение антибиотиков оправданно, а когда лучше обходиться без них.

«Антибиотики используются в терапии инфекционных заболеваний, спровоцированных бактериями. Это, например, пневмония, бактериальный менингит, острый синусит, инфекции мочевыводящих путей или кожные. Антибиотики бывают прописаны с профилактической целью в послеоперационный период», — сообщают терапевты.

Если у больного подозревают сепсис, представляющий собой системный воспалительный ответ на инфекцию, антибиотики также должны быть даны как можно скорее для предотвращения тяжелых осложнений.





Распространенные ошибки в применении антибиотиков:

• самолечение. Одной из самых серьезных ошибок является прием антибиотиков без ведома врача. Это чревато неправильным выбором препарата и увеличением риска формирования устойчивости к антибиотикам;

• неполный курс лечения. Завершение курса антибиотиков до срока или прекращение приема при первых признаках улучшения может способствовать выживанию устойчивых бактерий, что в дальнейшем осложняет лечение;

• использование для борьбы с вирусами. Антибиотики неэффективны против вирусов, типа гриппа, простуды или COVID-19. Их не следует применять при этих заболеваниях, так как это не только не поможет, но и вызовет осложнения;

• несоблюдение рекомендаций по дозировке. Важно следовать предписаниям врача относительно дозы и частоты приема антибиотиков. Измененные дозировка или режим приема снижают эффективность лечения и увеличивают риск побочных явлений;

• обмен антибиотиками. Передача антибиотиков другим людям, даже если у них схожие симптомы, недопустима. Каждое лечение должно быть индивидуальным и основано на конкретной ситуации;

• неинформирование врача о состоянии здоровья. Несообщение врачу о наличии хронических заболеваний, аллергий или других принимаемых лекарствах может привести к назначению неподходящих антибиотиков и серьезным последствиям.