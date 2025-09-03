Сальмонеллез может передаться через рукопожатие

Важно не забывать регулярно мыть руки

Всемирный день гигиены проходит 3 сентября, и это отличный повод поговорить о важности этой науки, изучающей закономерности воздействия факторов окружающей среды на здоровье людей и разрабатывающей профилактические меры, позволяющие предотвращать болезни и укреплять здоровье.

Пожалуй, первое, что приходит на ум, когда поднимается вопрос о гигиене, — это чистота рук.

«Прикосновения способны быть переносчиками порядка 80% всех инфекционных заболеваний, в том числе сальмонеллеза, дизентерии, холеры и брюшного тифа. Обезопасить себя от таких опасных патологий можно простой процедурой — достаточно тщательно помыть руки с мылом», — говорят гигиенисты.

Руки обязательно мыть после посещения туалета, общественных мест, перед приготовлением пищи и едой, а также по мере загрязнения. Не стоит касаться лица и особенно слизистых оболочек грязными руками. Когда нет доступа к воде, а руки нужно очистить, следует воспользоваться антисептическими салфетками и спреем.

