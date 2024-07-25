Сахарный диабет может изменить голос человека

Каким образом проявляется этот симптом

Новое исследование, направленное на изучение сахарного диабета второго типа, показало, что болезнь может сказываться на голосе человека. Для анализа ученые отобрали сотни людей, третья часть из которых имеет диагноз «диабет».

«Добровольцам нужно было записывать на диктофон одну и ту же фразу ежедневно на протяжении 14 дней. После чего искусственным интеллектом все записи анализировались по ряду параметров», — говорится об эксперименте.

Установлено, что голос здорового человека и голос пациента с диагнозом «сахарный диабет» отличны по громкости, высоте и уровню дрожания. Исследование показало высокий процент точности, определяя порядка 90% больных через запись.

Мужчины с сахарным диабетом склонны к изменению громкости голоса, также в нем появляется дрожание, женщинам присуща трансформация в высоте голоса, и вне зависимости от пола у пациентов с диабетом отмечается охриплость.

Специалисты полагают, что перемены сопряжены с повреждением мышечных волокон, в том числе связок, из-за высокого уровня глюкозы в крови.