С такой простудой надо вызывать скорую помощь

Каковы признаки осложненного течения болезни

Обманчивая весенняя погода порождает волну сезонной заболеваемости. Если дело касается банальной простуды, с ней обычно удается справиться за несколько дней даже без медикаментов, главное — давать себе полноценный отдых, большее количество сна, хорошее питание и достаточный объем питья. При температуре выше 38°C можно воспользоваться жаропонижающим, а при сильной заложенности носа — специальными каплями или спреями.

«Бывают случаи, когда, на первый взгляд, безобидную простуду осложняет присоединившаяся инфекция, тогда организм ослабевает еще больше и уже не в состоянии справиться без медикаментозной поддержки», — объясняют врачи.

«Красными флажками» можно считать следующие проявления:

• продолжительную температуру (дольше пяти дней);

• очередную волну температуры после того, как предыдущую удалось сбить и даже заметить улучшение;

• высокую несбиваемую температуру;

• кожную сыпь;

• долгую заложенность носа (свыше полутора недель) или наличие стойких густых носовых выделений, боли в лицевой области;

• одышку, проблемы с дыханием;

• кашель свыше двух недель или лающий кашель;

• боли в области живота и рвоту;

• трудности с глотанием;

• патологическую вялость;

• судороги.

Ухудшение самочувствия при простуде указывает на необходимость вызова бригады скорой помощи и лечения под контролем медиков.