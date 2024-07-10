Результаты нового исследования заставили ученых думать, что кишечный микробиом человека способен влиять на развитие сахарного диабета II типа.
«Анализ данных свыше восьми тысяч человек показал, что определенные бактерии, в частности Prevotella copri, чаще обнаруживаются у пациентов, которым диагностирован сахарный диабет. Данная бактерия синтезирует ряд аминокислот, воздействующих на обменные процессы», — говорится об исследовании.
Помимо этого, участие в формировании патологии могут принимать и вирусы, атакующие бактерии и изменяющие функции микробов в кишечнике.
Благодаря открытию медики надеются на появление новых методик по профилактике сахарного диабета через коррекцию кишечной микрофлоры диетой и пробиотиками.