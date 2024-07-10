С развитием диабета может быть связан кишечный микробиом

У врачей должны появиться дополнительные профилактические рычаги

Результаты нового исследования заставили ученых думать, что кишечный микробиом человека способен влиять на развитие сахарного диабета II типа.

«Анализ данных свыше восьми тысяч человек показал, что определенные бактерии, в частности Prevotella copri, чаще обнаруживаются у пациентов, которым диагностирован сахарный диабет. Данная бактерия синтезирует ряд аминокислот, воздействующих на обменные процессы», — говорится об исследовании.

Помимо этого, участие в формировании патологии могут принимать и вирусы, атакующие бактерии и изменяющие функции микробов в кишечнике.

Благодаря открытию медики надеются на появление новых методик по профилактике сахарного диабета через коррекцию кишечной микрофлоры диетой и пробиотиками.