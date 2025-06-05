С ночной потливостью нужно провериться на онкологию

Если этот симптом беспокоит часто — это тревожный признак

Обильное потоотделение по ночам может указывать на развитие серьезной патологии. И летняя жара здесь совершенно ни при чем. Если вы сильно потеете во сне, тем более если этот симптом сопровождает вас вне зависимости от сезона, скорее обратитесь к врачу.

«Ночная потливость бывает проявлением лейкемии, лимфомы или нейроэндокринной опухоли. Когда к потливости добавляется снижение массы тела, усталость, увеличенные лимфоузлы и боли — это дополнительные маячки заболевания», — предупреждают онкологи.

Среди другой тревожной симптоматики отмечают повышенное потоотделение днем, причем без явной на то причины, наличие синяков неизвестного происхождения, учащенного сердцебиения, кожного зуда и суставных болей.