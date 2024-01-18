С какой температурой нужно показаться врачу

Устойчивая симптоматика требует лечения

Высокая температура, которую вам не удается сбить тем, что вы обычно используете, а точнее, нормализация температуры лишь на непродолжительное время и ее скорое повышение вновь требует обращения к врачу, если подобное длится от пяти суток и более.

«При респираторной инфекции улучшение должно наступить уже в первую неделю заболевания. Когда через три-четыре дня этого не происходит, нужна медицинская помощь», — говорят терапевты.

Помимо температуры, обеспокоить больного должно наличие длительного насморка, нестихающего кашля.

Плохим признаком является при незначительном повышении температуры тела необъяснимая слабость, когда человеку сложно подняться с кровати, сложно говорить и невозможно сконцентрироваться.

Кроме этого, консультация нужна при состояниях, не сопровождающихся температурой, например при неврологических проблемах: непривычных сильных и не купируемых медикаментами болях, шаткости походки, сильной слабости в руках и ногах, изменившейся чувствительности или онемении в конечностях, лице или какой-то половине тела.

Также осмотр требуется при кардиологических проявлениях: бледности лица, посинении носогубного треугольника, резком изменении показателей артериального давления в ту или иную сторону, внезапной одышке.