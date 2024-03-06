С какой частотой можно есть лапшу быстрого приготовления

Изредка она допускается в рационе

Если вам иногда хочется съесть лапшу или картошку быстрого приготовления — не страшно, плохо, если такая пища в рационе присутствует постоянно. Причина вреда — в наличии компонентов, входящих в пакетики со специями и основой для бульона.

«Продукт может содержать стабилизатор гуаровую камедь, от которой задерживается жидкость в организме и появляется отечность, а также глутамат натрия — от этого усилителя вкуса при постоянном потреблении организм сталкивается с интоксикацией: тошнотой, головной болью, рвотой. Также состав порой располагает консервантом патокой — от нее могут случиться нарушения углеводного обмена, что чревато набором лишних килограммов и предрасположенностью к сахарному диабету. К тому же в подобной пище всегда в избытке соль, потенциально вредные жиры и минимум клетчатки», — предупреждают диетологи.

При регулярном потреблении такой еды случаются проблемы с пищеварением, дефицитные состояния, упадок сил и лишний вес. Подобные блюда могут появляться в вашем рационе, но не чаще раза в месяц.