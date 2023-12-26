С какими жалобами нужно обратиться к проктологу

Может ли геморрой перейти в рак

Пациенты к проктологам идут не очень охотно, и как раз откладывание визита становится причиной запущения ряда патологий. Стоит усвоить, что наш толстый кишечник ничуть не хуже наших глаз или сердца, он также выполняет важные функции и без его здорового состояния невозможна полноценная жизнь.

«Пациентам бывает стыдно — и совершенно напрасно, на приеме у врача не должно быть места стыду. Еще пациенты боятся боли, но современные проктологические обследования проходят с максимальным комфортом для человека, и неприятные ощущения минимизированы. Основная сложность — зажатость пациента, что затрудняет осмотр и как раз делает его болезненным. Если человек расслабится, все пройдет легко и быстро», — говорят проктологи.

Возникновение сильной боли — редкое явление при диагностике, но, если вдруг такое с вами произойдет, обязательно проинформируйте об этом врача.

«Проктологи не отождествляют симптоматику и личность пациента, его образ жизни и привычки. Задачей доктора является оказание помощи пациенту, а не постановка ему оценок или навешивание ярлыков», — информируют медики.

Будьте готовы к тому, что вам придется раздеться перед доктором. Обязательно примите душ до консультации. Для частичного снижения стеснения и напряжения в некоторых клиниках выдается одноразовое белье с наличием необходимых прорезей.





Когда надо сходить к проктологу:

• если у вас есть примеси крови в стуле;

• вы мучаетесь зудом, жжением, болью в области ануса;

• перианальная зона беспокоит уплотнениями или болью;

• замечаете наличие слизистых, гнойных выделений из заднего прохода;

• часто болит или вздувается живот;

• страдаете то от запора, то от диареи;

• отмечаете появление ректальных кровотечений;

• вы резко похудели и потеряли аппетит;

• маетесь от ложных позывов к дефекации;

• вам диагностировали анемию (ее причиной бывает кровотечение желудочно-кишечного тракта).

«Не тратьте драгоценное время на лечение народными средствами — в области проктологии ни один такой метод не нашел научного подтверждения. Доверьтесь традиционной медицине», — предостерегают врачи.

Отметим, геморрой не перерождается в онкологию, чего так часто боятся пациенты, но это не значит, что с геморроем можно не обращаться к врачу: во-первых, вылечиться поможет только специалист, во-вторых, некоторые более серьезные проктологические патологии могут маскироваться именно под геморрой.

Если вас ничего не беспокоит со стороны толстой кишки, при достижении 45 лет вам все равно стоит обязательно пройти колоноскопию (ее могут сделать под медикаментозным сном) с профилактической целью. Если все будет в порядке, повторить диагностику понадобится спустя пять лет, если врач обнаружит патологию — надо скорее приступить к лечению.