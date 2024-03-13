Проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС, ФГДС), или, проще говоря, гастроскопии, что на обывательском языке звучит как «глотать лампочку» или «глотать трубку», позволяет оценить состояние органов желудочно-кишечного тракта.
«Обследование назначают при жалобах на тошноту и рвоту, нарушение глотания, снижение аппетита и беспричинную потерю веса, вздутие живота, изжогу, отрыжку, тяжесть в желудке после еды, при анемии, аллергии, проблемах с щитовидной железой, что может быть связано с нарушениями в работе пищеварительной системы», — говорит врач-эндоскопист клиники ЮУГМУ Минздрава России Ольга Курносова.
С 45 лет гастроскопию при отсутствии жалоб рекомендуется проходить каждые три года с целью профилактики онкопатологий.
Гастроскопия выявляет:
• воспаления внутренних стенок пищевода — эзофагит, желудка — гастрит, двенадцатиперстной кишки — дуоденит;
• эрозивные или язвенные поражения осматриваемых органов;
• образования в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке;
• прободение (разрыв стенки) проверяемых органов;
• стеноз (сужения) органов (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки).
Нередко пациенты стараются избежать диагностики из-за страха, но обезболивание и следование указаниям медика во время процедуры сводит дискомфорт к минимуму, а главное, гастроскопия помогает предотвратить развитие серьезной болезни.