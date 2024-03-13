С какими жалобами нужно «глотать трубку»

ФГДС выявляет различные поражения органов ЖКТ

Проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС, ФГДС), или, проще говоря, гастроскопии, что на обывательском языке звучит как «глотать лампочку» или «глотать трубку», позволяет оценить состояние органов желудочно-кишечного тракта.

«Обследование назначают при жалобах на тошноту и рвоту, нарушение глотания, снижение аппетита и беспричинную потерю веса, вздутие живота, изжогу, отрыжку, тяжесть в желудке после еды, при анемии, аллергии, проблемах с щитовидной железой, что может быть связано с нарушениями в работе пищеварительной системы», — говорит врач-эндоскопист клиники ЮУГМУ Минздрава России Ольга Курносова.

С 45 лет гастроскопию при отсутствии жалоб рекомендуется проходить каждые три года с целью профилактики онкопатологий.

Гастроскопия выявляет:

• воспаления внутренних стенок пищевода — эзофагит, желудка — гастрит, двенадцатиперстной кишки — дуоденит;

• эрозивные или язвенные поражения осматриваемых органов;

• образования в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке;

• прободение (разрыв стенки) проверяемых органов;

• стеноз (сужения) органов (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки).

Нередко пациенты стараются избежать диагностики из-за страха, но обезболивание и следование указаниям медика во время процедуры сводит дискомфорт к минимуму, а главное, гастроскопия помогает предотвратить развитие серьезной болезни.