С какими симптомами бронхиальной астмы надо срочно обращаться к врачу

Признаки заболевания могут проявиться еще в детстве



Медики выделили ключевые признаки бронхиальной астмы — заболевания, которое встречается как у детей, так и у взрослых, сообщает gorsite.ru со ссылкой на глaвного внeштaтного cпeциaлиcта aллepгoлoга-иммyнoлoга новосибирского Mинздpaвa Дарью Демину. Ранняя диагностика и своевременное лечение имеют решающее значение. Эксперты рассказали, когда необходимо обратиться за медицинской помощью.

Бронхиальная астма — распространенное аллергическое заболевание. Дарья Демина отметила, что болезнь может проявиться в раннем детстве, иногда начинаясь с атопического дерматита. Родителям детей-аллергиков следует регулярно посещать аллерголога-иммунолога из-за особенностей детской бронхиальной системы, требующих оперативной помощи.

Течение бронхиальной астмы у взрослых также различно. При первых признаках необходимо обратиться к специалисту. В случае выявления аллергенов назначается медикаментозная терапия. Основные рекомендации для пациентов с круглогодичной аллергией включают еженедельную влажную уборку, отказ от домашних животных и минимизацию количества книг, являющихся пылесборниками. Следует избегать ковров, а постельные принадлежности выбирать из искусственных материалов.

Страдающим аллергией на пыльцу рекомендуется держать окна закрытыми или использовать влажную марлю для фильтрации воздуха. После улицы необходимо принимать душ и промывать нос для удаления аллергенов.

Врач-пульмонолог Тамара Ермаченко подчеркнула, что при назначении антигипертензивных препаратов, вызывающих кашель, следует сообщить об этом врачу. Приступ астмы могут спровоцировать физические нагрузки, изменения климата и стресс. Перед физической активностью рекомендуется использовать ингалятор короткого действия, а при стрессах — успокоительные средства. Холодный воздух также может вызвать приступ.

Признаки бронхиальной астмы включают сухой надсадный кашель, сопровождающийся хрипами в груди, заложенность и чувство стеснения в груди. Ночные приступы с затрудненным дыханием и хрипами требуют обращения к пульмонологу. Для диагностики назначают флюорографию и спирометрию, а при подтверждении астмы — консультацию аллерголога и кожные пробы для выявления аллергенов.

Автор: Алена Мордовина