С этими симптомами нужно скорее посетить врача

Самодиагностика очень важна в сохранении здоровья

Внимание к сигналам своего тела позволяет не пропустить развитие болезни и вовремя начать лечение, а быстрое реагирование часто может иметь значение не только в предупреждении осложнений, но и сохранении жизни. С какими симптомами важно обратиться к врачу поскорее?

«Провериться надо, если изменяется температура тела, при этом стоит учитывать даже небольшое повышение, особенно если оно сохраняется продолжительное время», — говорят терапевты.

Смотрите на свои кожные покровы: если замечаете новые родинки или трансформации имеющихся невусов, идите на диагностику.

Увеличенные лимфоузлы — подмышечные, паховые, шейные — тоже повод для беспокойства и консультации. Тем более когда признак сопряжен с повышенной температурой тела.

При резком ухудшении зрения или начавшихся проблемах со слухом, изменившейся картине пульса, появлении отрыжки и дискомфорта во время еды, нарушении женского цикла или характера выделений тоже следует проверить свой организм.

Любая жалоба со стороны здоровья не должна оставаться незамеченной, даже если вам кажется, что проявления некритичны, разумнее проконсультироваться с доктором.