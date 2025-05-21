С этими симптомами нужно проверить сахар крови

Каким должен быть нормальный показатель глюкозы

Анализ крови на сахар позволяет оценить углеводный обмен в организме, выявить такие нарушения, как преддиабет или сахарный диабет, на ранних стадиях, когда можно избежать развития серьезных осложнений.

«В настоящее время нормальными показателями глюкозы венозной крови являются значения: натощак <6,1 ммоль/л, через 2 часа после приема пищи <7,8 ммоль/л. Сахарный диабет диагностируется, если концентрация глюкозы натощак составляет ≥7,0 ммоль/л и ≥11,1 ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюкозой или при случайном определении», — информирует эндокринолог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Вотрина.

Кровь на сахар важно сдавать утром после предварительного голодания в течение не менее 8 часов, но не более 14, зубы перед процедурой не чистить, жевательную резинку не жевать.

Подозрения на повышенный уровень глюкозы должны появиться при следующей симптоматике: постоянной усталости и сонливости, необъяснимой потере веса, чрезмерной сухости во рту, жажде и частом мочеиспускании, проблемах со зрением, длительном заживлении ран, онемении и покалывании в конечностях.

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