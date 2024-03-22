С этими привычками можно защититься от диабета

Образ жизни важен в профилактике болезни

Предупредить развитие сахарного диабета I типа нельзя — его появление связано с генетическим фактором, а вот дать отпор диабету II типа вполне реально, поскольку его формирование во многом сопряжено с образом жизни человека. Какие три привычки позволят дать отпор болезни?

Откажитесь от перекусов. Желательно питаться трижды в день и иметь не более двух (полезных) перекусов либо вовсе отказаться от постоянного жевания. Частое попадание пищи в желудок задействовано с выбросом инсулина, что впоследствии может спровоцировать утрату чувствительности тканей организма к гормону, то есть инсулинорезистентность.

Разнообразьте питание белком. Рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Так что есть только белок не нужно, как и полностью отказываться от углеводов в виде десертов. Но белка должно быть достаточно: он дает насыщение и сокращает желание вкушать сладости. Взрослому человеку нужно полтора грамма белка на килограмм массы тела ежедневно.

Добавьте движения. Врачи советуют уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, а лучше еще больше. Это может быть все, что вам нравится, — ходьба, плавание, танцы и другое.

Важно! Раз в полгода-год рекомендуется сдача анализа на гликированный гемоглобин — показатель направлен на определение средней концентрации глюкозы в крови в течение последних трех месяцев.