С этими лекарствами нужно быть осторожнее

Они не дают желаемого эффекта

Развитие медицины приводит к тому, что ранее спасительные медикаменты сменяют новые средства, демонстрирующие свою эффективность. Какие же препараты уже утратили актуальность?

«Людям давно советуют избавиться от валидола в аптечке, самое большое, на что он способен, — это легкий успокоительный эффект. Ряд мнений в научных кругах вообще относят его к плацебо, то есть пустышке», — информируют врачи.

Другое средство — это анальгин, имеющий популярность в ушедшем столетии, когда не было создано более действенных медикаментов. У анальгина много серьезных побочных действий, вплоть до анафилактического шока. В некоторых странах он уже под запретом.

Также рекомендуется отказаться от левомицетина и отдавать предпочтение не таким жестким антибиотикам. Левомицетин особенно опасен для беременных женщин, малышей до трех лет и детей с какой-либо печеночной патологией.

Читайте также: Таблетки без риски нельзя разламывать.