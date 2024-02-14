Румяная корочка на пище является источником канцерогенов

Обилие жареной еды вызывает рак и ожирение

Врачи рекомендуют сокращать в рационе количество пищи, имеющей аппетитную румяную корочку, поскольку такая еда считается канцерогенной.

«Тем, кто любит питаться мясом, жаренным до румяной корочки, чебуреками, пирожками, наггетсами, картофелем фри и подобными блюдами, нужно понимать, что такая еда несет в себе онкориски. Если во время жарения у верхнего слоя продукта появляется корка, выделяется акриламид — это канцерогенное вещество, а канцерогены негативно воздействуют на организм, провоцируя рак. Особый вред несет такая пища, которая во второй раз разогревается с добавлением масла», — предупреждают врачи.

Кроме этого, жарение существенно повышает энергетическую ценность блюд, ведь жир хорошо их пропитывает. Из-за этого человек сильно набирает вес и страдает от проблем, которые формируются в организме при избытке массы.