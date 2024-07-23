Российские ученые научились читать мысли людей

Прорыв поможет в лечении пациентов с ограниченными возможностями

Российским ученым удалось зарегистрировать сигналы «внутреннего голоса» человека, что является настоящим прорывом в области нейротехнологий.

«Пациентам с диагнозом „эпилепсия“ имплантировались электроды, при помощи которых осуществлялся мониторинг активности мозга. Определено, что даже мысленное произнесение слов способствует созданию в мозге, хоть и слабых, но уловимых сигналов», — сообщается об исследовании.

Достижение поможет формированию нейроинтерфейсов, направленных на «чтение мыслей» людей с ограниченными возможностями для оценки их мозговой активности. Это даст старт новым возможностям в общении с такими пациентами, их реабилитации и управлении устройствами лишь силой мысли.