Российские медики высказались против абортов в частных клиниках

Эксперты аргументируют, что эмбрион — живое существо

Российские ученые и медики выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках, объяснив важность закрепления на законодательном уровне права на жизнь.

«Защита жизни ребенка до рождения способствует формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом. Это также помогает предотвратить этические проблемы и сохранить физическое и психологическое здоровье женщин», — говорит главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Аполихин.

Коллеги эксперта согласились и подчеркнули, что, с точки зрения биологии, жизнь человека начинается с момента зачатия и слияния ядер мужской и женской клеток в единое ядро с неповторимым генетическим материалом.

Специалисты также озвучили, что отношение врачей к медицине должно быть основано на служении пациенту, а не превращаться в бизнес.