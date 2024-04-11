Российские медики научились восстанавливать матку после кесарева

Для этого специалисты воспользовались структурой плаценты

Врачам удалось разработать исключительный метод, помогающий женскому организму восстанавливаться после родоразрешения путем кесарева сечения. Акушеры-гинекологи Сеченовского центра материнства и детства первыми в мире воспользовались амниотической оболочкой, чтобы заживлять рубец на матке от операции.

«Амниотическая оболочка — это плацентарная структура, она является тонкой пленкой, насыщенной стволовыми клетками и способствующей регенерации тканей, а также снижающей риски осложнений», — сообщается о достижении.

Медики полагают, что разработка также окажет помощь женщине в вынашивании ребенка в следующую беременность, снизив вероятность нежелательных последствий, с которыми могут сталкиваться пациентки, перенесшие кесарево сечение.