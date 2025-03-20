Риски заболеть сезонной ОРВИ повышены при сухости слизистых носа

Важно заботиться об увлажнении

Сухость в носу возникает по разным причинам — это хронические патологии, например ринит, отопление, аллергические реакции, использование антигистаминных или сосудосуживающих средств. Чтобы не подвергать свой организм инфекционной нагрузке, важно позаботиться об увлажнении слизистых, ведь вирусы гораздо проще проникают в организм, если отмечается сухость в носу.

«Слизистая оболочка носа служит первым барьером против патогенов. Увлажненная помогает задерживать и выводить вирусы и бактерии, а сухая слизистая теряет эту способность, что облегчает проникновение патогенов. В норме слизь, продуцируемая в носу, помогает захватывать и удалять посторонние частицы и микроорганизмы. Сухость нарушает этот процесс, что опасно накоплением вирусов и бактерий», — сообщают оториноларингологи.

Сухость способна вызывать раздражение и воспаление, а это снижает иммунный ответ, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Сухая слизистая нарушает баланс нормальной микрофлоры, что также может способствовать размножению патогенных микроорганизмов.

Увлажнению слизистых способствуют солевые спреи для носа, специальные мази и гели, масла, а также соблюдение питьевого режима, наличие в доме увлажнителя воздуха и избегание контакта с раздражителями — табачным дымом, пылью и прочим.

Если проблема сухости сохраняется или вызывает значительный дискомфорт, рекомендуется обратиться к ЛОР-врачу для более детального обследования и получения рекомендаций.