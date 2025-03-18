Риски тромбообразования может определить тест на D‑димер

Кому рекомендован этот анализ

Тромбообразование — это процесс формирования тромбов в кровеносных сосудах, который может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбоз, инфаркт или инсульт.

Риски тромбообразования увеличиваются с возрастом, при наследственной предрасположенности, избыточном весе и ожирении, малоподвижном образе жизни, курении, некоторых заболеваниях, например сахарном диабете, артериальной гипертонии или сердечных патологиях, также прием оральных контрацептивов или гормональная замена в менопаузе могут повысить вероятность тромбообразования.

«Одним из способов диагностики рисков тромбообразования является тест на D‑димер. D‑димер — это фрагмент белка, который образуется при разрушении сгустков крови», — говорят кардиологи.

Тест на D-димер может быть рекомендован, если у пациента есть симптомы, указывающие на наличие тромба, такие как отек, боль, покраснение или теплота в конечности, тем, кто уже проходит лечение от тромбообразования для оценки эффективности терапии. В некоторых случаях тест на D‑димер помогает в диагностике состояний, связанных с повышенной свертываемостью крови. У пациентов с факторами риска тромбообразования, например после операции, длительной неподвижности, беременности, тест проводится для исключения опасных состояний.

Отметим, тест на D-димер не является единственным и окончательным методом диагностики тромбообразования и обычно используется в сочетании с другими исследованиями.

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