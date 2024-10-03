Резкое снижение веса опасно для печени

На фоне похудения может развиться жировой гепатоз

Снижение веса — цель многих людей, стремящихся улучшить свое здоровье и внешний вид. Однако, несмотря на положительные намерения, быстрая потеря килограммов может иметь серьезные последствия для организма, особенно для печени.

Печень в нашем организме выполняет множество функций, включая фильтрацию и детоксикацию крови, метаболизм углеводов, жиров и белков, синтез важнейших белков, таких как альбумин и факторы свертывания, хранение витаминов и минералов.

«При резком снижении веса, особенно если оно вызвано строгими диетами или экстремальными программами похудения, организм начинает расщеплять большие запасы жира. Это приводит к тому, что в кровоток поступает существенное количество свободных жирных кислот. Печень, которая отвечает за обработку этих жиров, может не справиться с увеличенной нагрузкой», — сообщают гепатологи.

Избыточное количество жира в печени опасно состоянием, известным как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Это заболевание характеризуется накоплением жира в клетках органа, что повышает риски воспаления, фиброза и в конечном итоге цирроза печени.





Стремительное изменение в составе крови и увеличение нагрузки на печень затрудняет выполнение ее фильтрационной функции. Это также чревато скоплением токсинов в организме и ухудшением общего состояния здоровья.

«Быстрое снижение веса часто сопровождается недостатком необходимых питательных веществ, что может ослабить печень и другие органы», — отмечают врачи.

Резкие изменения в весе вызывают стресс организма, что повышает уровень кортизола, который также негативно влияет на обмен веществ и может способствовать накоплению жира в печени.

Оптимальная скорость снижения веса составляет 0,5—1 кг в неделю. Это позволяет организму адаптироваться к изменениям и предотвращает резкий выброс жиров в кровоток.