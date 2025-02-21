Резкое понижение температуры вызывает холодовую аллергию

Она может появиться внезапно, даже если ранее не беспокоила

Мы так быстро привыкли к теплой зиме, что резкое похолодание стало провоцировать холодовую аллергию у большего количества людей. Столкнуться с таким типом аллергии человек может в любом возрасте.

«Проявляется аллергия на холод сыпью, зудом, сухостью кожи, заложенностью носа, слезотечением. Более уязвимы открытые участки тела, но иногда поражения случаются не только на ладонях и лице», — говорят дерматологи.

Во избежание негативных проявлений рекомендуется использовать защитные кремы и утепляться, если же аллергия на холод настигла и не проходит, нужно обращаться к врачу.