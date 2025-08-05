Регулярное употребление кисломолочных продуктов снизит риск онкологии

Какую еще пользу получит организм

Кисломолочные продукты вроде йогурта, кефира или творога являются отличной альтернативой молоку. Их организму проще переваривать, и, к тому же, они представляют собой источник полезных бактерий, оздоравливающих кишечник и укрепляющих иммунную систему.

Пробиотикам, которыми располагает кисломолочка, удается подавлять дизентерию и кишечную палочку, а еще оказывать угнетающее воздействие на хеликобактер пилори, вызывающую гастриты и язвы и повышающую онкориски. Доказано, что пробиотиками уменьшается выраженность хронического воспаления толстой кишки. Действие кисломолочных продуктов полезно для кишечной моторики и заживления тканей при эрозиях и язвах.

Кисломолочные изделия за счет их низкого pH содержат кальций, магний и фосфор в ионизированном состоянии, что позволяет усваивать эти микроэлементы более эффективно. Также при переработке молока белки приобретают большую ценность, поскольку количество аминокислот в продукте увеличивается.





«Кисломолочные продукты содержат в большом количестве витамины D и K, которые играют важную роль в обменных процессах костной ткани. Исследования, проведенные в Брюсселе, показали, что для поддержания плотности костей и снижения риска переломов необходимо употреблять три порции кисломолочных продуктов в день. Это могут быть йогурт, сыр или творог», — сообщает Горсайт.

При регулярном потребление кисломолочных продуктов нормализуется и обмен холестерина, что важно в предупреждении атеросклероза, а еще такая пища благотворно сказывается на работе мозга. Кисломолочные изделия способны улучшать настроение, снижать тревожность и противостоять стрессу. Ученые предполагают, что они также имеют свойство замедлять нейродегенеративные заболевания, например болезнь Пика и Альцгеймера.

Согласно исследованиям, кисломолочными напитками сокращается вероятность формирования онкопатологий желудка, толстого кишечника и молочных желез. Представители науки заметили блокировку роста опухолей в ряде случаев.

Читайте также: Что учесть при выборе кефира.

Смотрите еще: Почему не нужно выпивать больше одного стакана кефира.