Ребенок не должен знать механизм открывания окна

Падение детей из окон медики связывают исключительно с халатностью родителей

С приходом тепла в квартирах часто распахивают окна, забывая при этом о безопасности маленьких жильцов. А врачи между тем рекомендуют даже не показывать детям механизм открывания окна.

«С сожалением всегда констатируем, что падение детей из окон происходит исключительно из-за халатности родителей. Дети любопытны, поэтому необходимо убрать всю мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, и пресекать всякие попытки игр у окна. В доме, где живет маленький ребенок, нельзя держать открытые настежь окна», — предупреждает начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и профилактики Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Также нельзя позволять ребенку одному выходить на балкон и не нужно покидать квартиру даже ненадолго, когда ребенок спит. Оставляя малыша одного, вы рискуете его здоровьем и жизнью.

Когда в доме есть дети, москитные сетки на окна нужно устанавливать со спецзащитой от выпадения. На окна следует ставить блокираторы, препятствующие самостоятельному открытию ребенком створки. И надо отказаться от жалюзи со шнурками и цепочками.