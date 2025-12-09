Ребенку без аллергии можно съедать только один мандарин в день

Фрукт относится к гистаминолибераторам

В декабре и январе принято объедаться мандаринами, однако врачи рекомендуют быть осторожнее с этими фруктами, ведь они являются гистаминолибераторами — продуктами, усиливающими выброс гистамина в организме. Гистамин — это органическое соединение, участвующее в механизмах аллергии, астмы и анафилактического шока.

«По этой причине чрезмерное потребление мандаринов способно спровоцировать псевдоаллергическую реакцию — с отечностью, зудом и прочей аллергической симптоматикой даже у здоровых людей», — говорят аллергологи-иммунологи.

Индивидуальная реакция организма может быть непредсказуемой, потому при потреблении мандаринов важно соблюдение меры. Если у ребенка не наблюдалось негативных реакций на цитрусовые, его суточной нормой будет один мандарин, что касается взрослых, то 3—4 штуки.

