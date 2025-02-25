Разговор с самим собой: вариант нормы или признак болезни

Какие патологии могут быть при такой особенности

Зачастую разговоры с самим с собой люди относят к признакам психических расстройств, но на самом деле корни такого поведения уходят глубоко в психологию и нейробиологию. Почему же мы можем разговаривать с собой и когда это точно представляет опасность?

Разговаривая с собой, человек структурирует свои мысли, сосредотачивается на важном и принимает решения. Свойство проговаривать вслух то, о чем мы думаем, дает нам возможность все взвесить, привести к порядку и отметить ключевые моменты. Немало людей говорит с собой при поиске потерянных вещей или планировании своего дня.

«Человек практикует такое поведение еще с детства, играя или что-то делая, ребенок постоянно что-то говорит. Это естественный этап развития, помогающий в освоении языка, планировании действий и развитии воображения. Постепенно внешние диалоги становятся внутренними, но все равно даже взрослые люди порой испытывают необходимость в том, чтобы проговорить мысли вслух», — объясняют нейробиологи.





Разговаривая с собой, человек справляется с эмоциями, снижает стресс, успокаивается, смотрит на происходящее как бы со стороны. Когда человек говорит себе, что все будет хорошо и он со всем справится, — это является не пустыми словами, а инструментом эмоционального саморегулирования.

Когда мы стараемся лучше запомнить информацию, мы тоже можем проговаривать что-то вслух, потому что в этот момент происходит задействование сразу нескольких каналов восприятия: слухового, речевого и кинестетического — это движения наших губ и рта во время речи.

«Если вы только эпизодически говорите с собой и это всегда связано с конкретной задачей, либо помогает вам преодолеть эмоции, или способствует сосредоточению и это не приводит к дискомфорту у окружающих, и также не мешает лично вам, и ваши разговоры не сопряжены с иными признаками типа галлюцинаций и бреда — с вами все в порядке», — отмечают специалисты.





О патологии свидетельствует разговор с галлюцинациями, когда появляется воображаемый собеседник, которого удается видеть или слышать, возникают бредовые идеи, нарушается восприятие реальности и случается социальная дезадаптация.

Если внутренний диалог становится навязчивым, сопровождаемым тревожностью или постоянным повторением определенных фраз, также следует обеспокоиться своим состоянием.

Когда разговоры проходят только в негативном ключе или человек говорит лишь с собой, сторонясь социума, когда речь бессвязна, обрывиста, лишена смысла, тоже стоит обратиться к психиатру.

Патологические разговоры бывают связаны с шизофренией, психозом, обсессивно-компульсивным расстройством, депрессией, социальной тревожностью, биполярным расстройством или другим заболеванием психики.