Расстройства психики чаще диагностируются до 30 лет

Обязательно ли случится болезнь, если наследственность отягощена

Психиатры знают, что тяжелые психические патологии, например шизофрения или биполярное расстройство, обычно диагностируются в молодом возрасте.

«Часто впервые о себе шизофрения может заявить в переходный период. Между тем, если не показать ребенка врачу и не рассказать об особенностях его поведения, болезнь может остаться незамеченной, потому что будет списана на трудный возраст», — говорят врачи.

Шизофрению, как правило, выявляют в 16—17 или 25—30 лет, людям после сорока первичная шизофрения почти не диагностируется.

А вот депрессивные и тревожные расстройства не зависят от возраста. К тому же с годами у человека не вырабатывается стойкости к нервным напряжениям и стрессам. То есть чем больше неблагоприятных факторов наносит травмы психике, тем вероятнее столкнуться с каким-то расстройством.

«Привыкания к напряженным ситуациям не случается, от каждого нового давления психика расшатывается, а негатив скапливается», — отмечают специалисты.

Генетический фактор серьезно влияет на то, будет ли человек более подвержен депрессивным и тревожным состояниям, но проблемы с психикой необязательно перейдут вам по наследству, триггером становятся внешние причины.

Какие признаки могут говорить о шизофрении: человек резко меняет свое поведение (из общительного превращается в замкнутого, например), становится слишком подозрительным (вокруг много недоброжелателей, которым хочется оказать отрицательное воздействие на человека), необычность речи (внеконтекстные рассуждения, пренебрежение привычкой структурировать предложения), неадекватность поступков, повышенное эмоциональное возбуждение, появление гиперактивности.