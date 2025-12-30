Рассол только ухудшает самочувствие при похмелье

Какой напиток действительно помогает

Рассол — популярный напиток, используемый для облегчения состояния при похмелье. Но действительно ли он может улучшить самочувствие? Врачи категоричны в этом вопросе и рекомендуют не пить рассол после употребления алкоголя.

«Алкоголь приводит к потере жидкости организмом, вызывая сильное чувство жажды. Рассол лишь частично компенсирует баланс электролитов, но не восполняет утраченную жидкость эффективно и даже усугубляет обезвоживание. А еще добавляет работы для печени: высокое содержание соли дополнительно нагружает почки и сердце, замедляя процесс детоксикации печени», — говорят наркологи.

Для полноценного восстановления организму необходимы витамины группы B, витамин C, магний и калий, которых практически нет в рассоле.

При похмелье требуется регулярное потребление воды — это помогает быстрее вывести токсины и уменьшить головную боль. Эффективны и электролитные растворы — они содержат необходимые минералы и позволяют быстро нормализовать водно-электролитный баланс. Добавки, особенно содержащие витамины группы B и витамин C, тоже ускоряют восстановление организма.

При похмелье не нужно перегружать организм тяжелой пищей, важно больше отдыхать и высыпаться — это тоже позволит быстрее прийти в себя.

