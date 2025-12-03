Раннюю седину определяют два фактора

Влияет ли на состояние волос экология и питание

Научно установлено, что появление у человека седых волос обусловлено генетикой, потому некоторые могут заметить первые побелевшие волоски уже в 14 лет, а другие лишь в 45. Генетика — ключевой фактор, определяющий, когда вы начнете седеть. Вторым провокатором седины специалисты признают стресс.

«Питание и экология не влияют на данный процесс, однако сильный стресс или критическая ситуация могут привести к тотальной седине в течение короткого времени. Известный исторический факт: королева Франции Мария-Антуанетта, которая была приговорена судом за государственную измену и отправлялась на казнь, полностью поседела за одну ночь в 35 лет», — информирует кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина.

Некоторые люди от одиночных седых волосков предпочитают избавляться и беспощадно их выдирают. Делать этого не нужно — болезненное и бесполезное занятие. Устранение седины придется доверить профессиональной краске, отвечающей стандартам качества — не повреждающей кожи волосистой части головы и не вызывающей контактного дерматита.

