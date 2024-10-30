Ранняя менопауза может наступить из‑за стресса

Если климакс случился до 40 лет — это преждевременно

Менопаузой является отсутствие менструаций на протяжении года, и естественным периодом для ее наступления считается возраст 45—55 лет. Если же месячные пропадают в промежутке 40—44 лет, менопауза считается ранней, а когда и вовсе до 40 — преждевременной.

«Преждевременную менопаузу могут спровоцировать стрессы, сказываются также наследственный фактор, наличие хронических заболеваний репродуктивной системы, недостаточная физическая активность, случаи искусственного прерывания беременности, операции по удалению яичников, проведение химиотерапии», — сообщают гинекологи.

Однако менопауза не наступает резко. О том, что происходит угасание репродуктивной функции, женщина узнает по ряду симптомов. Это приливы, повышенное потоотделение, учащенный пульс, скачки артериального давления, нарушения метаболизма, повышенная концентрация холестерина, увеличение веса, утрата упругости кожных покровов, проблемы с костями и суставами, появление агрессивности и депрессивное настроение.

Чтобы держать свое женское здоровье под контролем и при необходимости корректировать состояние, нужно регулярно посещать гинеколога.

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